“النيابة”: إحالة مواطن للمحكمة المختصة بتهمة الاحتيال و ابتزاز مجموعة من النساء لمقاصد سيئة   #عاجل

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الآداب أثبتت قيام مواطن بالاحتيال على عدة نساء باحثات عن عمل، وذلك بالتواصل معهن واستدراجهن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بإيهامهن أنه سيقوم بتوظيفهن، طالباً بيانات خاصة وصور شخصية، إضافة لصور من الوثائق الرسمية والهوية الوطنية، ومن ثم تخزينها على هاتفه النقال "جواله"، والقيام بابتزازهن لمقاصد سيئة، وجرى إيقافه وإقامة الدعوى العامة بحقه، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن

وأكد المصدر على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

وأهاب المصدر بالجميع إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية، وعدم إفشائها، أو الإدلاء بها، إلا للجهات الرسمية أو عن طريق القنوات المعتمدة في هذا الجانب

وشدد في الوقت ذاته على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الاحتيال بكافة صوره وأشكاله، وأن من تسول له نفسه باستغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية، بقصد الإضرار بهم، أو ابتزازهم؛ فسيتم إحالته للمحكمة المختصة لتطبيق العقوبات المشددة بحقه .