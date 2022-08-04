أخبار دوليّة

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 580.6 مليونا

متابعات الوئام
4 أغسطس 2022 · < 1 minute
فيروس كورونا
فيروس كورونا

 

الألمانية

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 6ر580 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس.

 

 

 

 

 

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وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 580 مليونا و605 آلاف حالة إصابة، مقابل 579 مليونا و456 ألف حالة في مثل هذا التوقيت يوم أمس.

 

وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و 409 آلاف وفاة.

 

وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 980 مليون جرعة.

 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.