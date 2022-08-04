مقتل وإصابة 20 جنديًا يمنيًا في 306 خروقات حوثية للهدنة

أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، مقتل 4 واصابة 16 آخرين من قواته، في خروقات لميليشيا الحوثي للهدنة الأممية، في مختلف جبهات القتال، في أول أيام الهدنة الممددة للمرة الثالثة.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن ميليشيا الحوثي، ارتكبت 306 خروقات للهدنة الأممية خلال الثلاثة أيام الماضية، في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، وفقًا لـ«العربية».

وكشف أن الخروقات توزّعت بين 76 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و66 خرقاً في جبهات محور تعز، و57 خرقاً غرب محافظة حجة، و46 خرقاً جنوب وغرب وشمال غربي مأرب، و44 خرقاً جديداً في محور البرح، و9 خروقات شمال وشرق مدينة الحزم بالجوف، و6 خروقات شمال وجنوب غربي صعدة، وخرقين بمحور الضالع.

وأوضح البيان أن الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة.

يذكر أن الهدنة اليمنية، قد جددت لمدة شهرين إضافيين قبل يومين بنفس شروط الهدنة السابقة، وحتى الثاني من أكتوبر المقبل؛ حيث تُتيح الهدنة العمل على تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يُعاني منها اليمنيون في جميع أنحاء البلاد، كما تفتح المجال أمام البدء في عملية سياسية جادة لإنهاء الأزمة.