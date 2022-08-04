التعليم تطلق مشروع التدريب الصيفي الإلكتروني المركزي 2022

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا للبدء بتنفيذ مشروع التدريب الصيفي الإلكتروني المركزي من خلال منصة التدريب الموحد لوزارة التعليم؛ بهدف توفير فرص تدريبية على مستوى المملكة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال فترة إجازة نهاية العام الدراسي 1443هـ.

وأوضح التعميم أن تنفيذ البرامج التدريبية الصيفية المركزية يأتي خلال إجازة العام الدراسي في الفترة من (1444/1/9 إلى 1444/1/27هـ)، ويتم التسجيل في البرامج التدريبية الإلكترونية: (متزامن، غير متزامن) عبر المنصة الموحدة للتدريب الإلكتروني على الرابط: (https://etraining.moe.gov.sa/​ )

وتُشرف الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الإلكترونية، بالتعاون مع برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية وجهات شريكة داخل وزارة التعليم وخارجها؛ سعيًا منها للرفع من مستوى جودة مخرجات التعليم، وتستهدف هذه البرامج التدريبية تنمية الكوادر البشرية من خلال إعداد وتأهيل وتطوير شاغلي الوظائف التعليمية بصورة مستمرة، استجابةً للاحتياجات التدريبية المتجددة وفق المناهج والمسارات الثانوية الجديدة، ووفق المتغيرات الناتجة والتطورات في أساليب وإستراتيجيات التعليم والتعلّم.

الجدير بالذكر أن البرامج التدريبية المستهدفة وفق ما ورد في الإطار المنظّم للمشروع هي نوعان: برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين (20-60) ساعة تدريبية لا تنتهي بمؤهل، وتمتد إلى فترة (3) أسابيع، ويُشترط اختبار الاجتياز للحصول على الشهادة، وهي معتمدة من الجامعات السعودية في عدد من المجالات المستهدفة في مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، إضافةً إلى برامج تدريبية قصيرة المدى لا تزيد على (15) ساعة تدريبية، ولا تنتهي بمؤهل، معتمدةً من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وتُتاح البرامج التدريبية قصيرة المدى بنمط (متزامن وغير متزامن) لتوفير خيارات مرنة للمستفيدين، وذلك في عدد من المجالات المستهدفة من هذا المشروع، وهي المناهج الجديدة والمسارات الثانوية والمناهج وطرق التدريس والبرامج والاختبارات الدولية والتربية الخاصة والطفولة المبكرة والإدارة المدرسية والتعليم الإلكتروني وغيرها من البرامج التي تشكّل احتياجًا تدريبيًا مستمرًا لشاغلي الوظائف التعليمية.

وتُعد المنصة الموحدة للتدريب الإلكتروني واحدةً من جملة مشروعات وزارة التعليم التي تهدف إلى تفعيل تطبيقات التقنية والاستفادة منها في التدريب الإلكتروني.​