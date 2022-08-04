ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد التوترات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس مدعومة بتصاعد التوترات العالمية بين الولايات المتحدة والصين، وأيضًا بين الدول الغربية وروسيا، مما عزز الطلب على المعدن الثمين باعتباره ملاذًا آمنًا.

وغادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" تايوان الأربعاء بعد زيارة أشارت إلى أن الغضب الصيني لا يمكن أن يمنع قادة العالم من السفر إلى الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها وترفض أن يكون لها حكم ذاتي مستقل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية الأربعاء بدء حظر شراء أو استيراد أو نقل منتجات الذهب الروسي، كما تم حظر الخدمات المتعلقة بالسلعة أيضًا، بما يتماشى مع قرار الاتحاد الأوروبي الذي يستهدف الحد من عائدات موسكو أثناء غزوها لأوكرانيا.

على جانب آخر، استبعد "نيل كاشكاري" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس -أثناء تصريحاته في مؤتمر التنظيم المالي في نيويورك الأربعاء- احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي العام المقبل، متوقعًا استمرار رفع الفائدة حتى التأكد من هبوط التضخم نحو هدف البنك البالغ 2%.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.75% إلى 1789.80 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:22 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.50% إلى 1774.20 دولار للأوقية.

كذلك صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر 0.81% عند 20.05 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.16% عند 899.42 دولار، وزاد سعر البلاديوم 0.22% إلى 2030.35 دولار.

بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- عند 106.27 نقطة.

هذا ومن المقرر صدور بيانات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم، مع ترقب صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو غدًا الجمعة.