لتقليل الحسابات المزيفة.. «تويتر» يستحدث حساب معدل التغريد الشهري

تختبر منصة تويتر ميزة جديدة تُظهر معدل التغريد الشهري للمستخدم على المنصة إلى جانب إجمالي تغريداته المنشورة على الحساب؛ سعيا لتقليل الحسابات المزيفة على المنصة.

وأرجعت الشركة الميزة التجريبية الجديدة إلى رغبتها في تقديم صورة أوضح للمستخدمين حول حسابات من يتابعونهم، لتشجيعهم على التفاعل لوقت أطول، وفقا لـ «سكاي نيوز».

يذكر أن تويتر تخوض معركة قضائية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية انسحابه من صفقة الاستحواذ على المنصة، وادعائه بتقاعس الشركة عن تقديم بيانات حول طريقة احتساب الحسابات المزيفة، التي يراها كثيرة بدرجة تضر بعائد الإعلانات.

وتعتبر الحسابات المزيفة التي تسعى منصة تويتر إلى تحجيمها من خلال ميزة حساب معدل التغريد الشهري، هي صلب النزاع بين المنصة ورجل الأعمال إيلون ماسك.