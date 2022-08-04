أمانة جدة تزيل تعديات على أراضِ حكومية بنطاق أبحر الجنوبية

أزالت بلدية أبحر الجنوبية بمشاركة الجهات المعنية، تعديات على أراضِ حكومية على مساحة تقدر بـ عشرة آلاف وثلاثمائة وستة وخمسين مترا مربعا، وذلك بعد رصد تعديات ومخالفات بلدية من قبل بعض الأشخاص ما استوجب اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على نشأة العشوائيات، ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية أبحر الجنوبية م. أيمن دمنهوري، أن الفرق الميدانية المشتركة من الجهات المعنية تمكنت من رصد تعدٍ على أرض حكومية، جرى استغلالها من بعض المواطنين الذين قاموا بتسوير أراض حكومية بشكل غير نظامي، والتي شكلت تعديًّا على الممتلكات العامة، مضيفا بأنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع تمهيدًا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.

وتشكر أمانة محافظة جدة جميع السكان والزوار على تعاونهم في الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وعدم البناء على أراض غير مملوكة بصكوك شرعية أو بدون رخصة بناء للمحافظة على حقوق الجميع.