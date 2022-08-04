معسكرات تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني بالمملكة

وقّعت وزارة الدفاع والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، مذكرة تفاهم لتقديم خدمات ومبادرات لبناء الكفاءات واكتشاف المواهب وصقل المهارات التقنية لمنسوبي الوزارة،

إضافة إلى تقديم معسكرات تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني، وإتاحة الفرصة للاستفادة من منصة مكافآت الثغرات التي تسهم في حماية الأنظمة والتطبيقات والمنصات الرقمية.

وقّع الاتفاقية من جانب وزارة الدفاع مدير عام الإدارة العامة لسياسات الاستخبارات في وكالة الشؤون الإستراتيجية إياد بن عبدالملك آل الشيخ، ومن جانب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المسار السيبراني المهندس محمد الشمراني، بحضور معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني فيصل بن سعود الخميسي.

واتفق الطرفان على تبادل الدعم والاستشارات الفنية، والخبرات والمعلومات المتعلقة بمجال الأمن السيبراني، وتنفيذ البرامج المشتركة.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من رغبة الطرفين وإيمانهما التام بأهمية التعاون في مجال الأمن السيبراني، والعمل على تطويره وتنميته وتسخيره؛ للوصول بما يعود بالنفع على الوطن وشبابه.