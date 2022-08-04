واشنطن: نرفض أي مسعى لتغيير الوضع الراهن في تايوان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لنظرائه في منطقة جنوب شرق آسيا، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة تعارض أي جهود أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في تايوان، خاصة بالقوة، ولم تتغير سياستها بشأن تايوان.

وصرح خلال اجتماع في كمبوديا بأن الاستقرار عبر مضيق تايوان يصب في مصلحة المنطقة بأسرها، مضيفا أن واشنطن حريصة على سماع أفكار من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حول كيفية تعاونها مع مجموعة الحوار الأمن الرباعي التي تضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان.