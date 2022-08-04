توزيع 32 طنا من السلال الغذائية في مديرية الشمايتين بتعز

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 32 طنا و 100 كيلوجرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 1.800 فرد .

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.