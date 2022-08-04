مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12291.54 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 0.39 نقطة ليقفل عند مستوى 12291.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 183 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 395 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، والبحر الأحمر، و تبوك الزراعية، وشاكر، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، والمجموعة السعودية، وسلوشنز، والأصيل، وجي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.58% و 5.21% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والجزيرة، وصدر، والعقارية، و إس تي سي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات إس تي سي، والراجحي، وسابك، وبحر العرب، وصدر الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 78.92 نقطة ليقفل عند مستوى 21837.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 701 ألف سهم تقاسمتها 2904 صفقات.