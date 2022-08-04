أسواق الخليج تتراجع بفعل ضغوط البيع وانخفاض أسعار النفط

تراجعت غالبية أسواق الخليج اليوم الخميس متأثرة بضغوط البيع وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي دفع الأسواق المالية إلى التراجع بشدة.

وانخفضت أسعار النفط، وهي عامل محرك قوي لأسواق الخليج المالية، إلى 96.23 دولار للبرميل وسط مخاوف من تباطؤ الطلب بعد زيادة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية أدت إلى تراجع الأسعار لأقل مستوى منذ شهور في الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار النفط في 2022 إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 وتجاوزت 139 دولارا للبرميل في مارس آذار بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وانخفضت الأسعار إلى أدنى من 100 دولار للبرميل بفعل زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة وهو ما أثار مخاوف من حدوث ركود يقوض الطلب.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.5 بالمئة مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2 بالمئة وانخفاض سهم إعمار العقارية 0.9 بالمئة.

وفي أبوظبي تراجع مؤشر البورصة 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 1.6 بالمئة.

وقال فادي رياض محلل السوق في كابيكس دوت كوم إن سوق أبوظبي شهدت تقلبات مع انخفاض أسعار النفط الذي أدى لتراجع المؤشر الرئيسي.

وأنهت بورصة قطر معاملات اليوم على انخفاض 0.1 بالمئة متأثرة بنزول سهم مسيعيد للبتروكيماويات 2.6 بالمئة.

واستقر مؤشر البورصة السعودية عند الإغلاق.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 5.3 بالمئة ليعوض خسائر بنسبة 16 بالمئة تكبدها منذ بداية العام.

وسجل مؤشر البورصة المصرية أقل مستوى في نحو ستة أعوام في الشهر الماضي بعد أن واجه البلد ضغوطا بفعل تراجع حاد في حيازات استثمارات المحافظ الأجنبية وزيادة تكاليف واردات سلع أساسية مهمة، لا سيما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

السعودية.. استقر المؤشر عند 12292 نقطة

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 9818 نقطة

دبي.. تراجع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3321 نقطة

قطر.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 13377 نقطة

مصر.. قفز المؤشر 5.3 بالمئة إلى 10043 نقطة

البحرين.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1900 نقطة

عُمان.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4667 نقطة

الكويت.. صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 8627 نقطة