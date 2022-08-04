أخبار دوليّة

مجلس الأمن يُبدي قلقه من تزايد أعداد ضحايا الألغام في #اليمن

4 أغسطس 2022 · < 1 minute
الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي

أبدى مجلس الأمن قلقه من تزايد أعداد ضحايا الألغام في اليمن.