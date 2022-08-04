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مجلس الأمن يُبدي قلقه من تزايد أعداد ضحايا الألغام في #اليمن
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أخبار دوليّة
مجلس الأمن يُبدي قلقه من تزايد أعداد ضحايا الألغام في #اليمن
4 أغسطس 2022
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الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي
أبدى مجلس الأمن قلقه من تزايد أعداد ضحايا الألغام في اليمن.
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