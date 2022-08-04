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أمريكا تقرر إعلان تفشي مرض #جدري_القرود حالة طوارئ صحية عامة
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أخبار دوليّة
أمريكا تقرر إعلان تفشي مرض #جدري_القرود حالة طوارئ صحية عامة
4 أغسطس 2022
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جدري القرود
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إعلان تفشي مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة.
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