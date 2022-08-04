أخبار دوليّة

أمريكا تقرر إعلان تفشي مرض #جدري_القرود حالة طوارئ صحية عامة

4 أغسطس 2022 · < 1 minute
جدري القرود
جدري القرود

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إعلان تفشي مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة.