تايلاند.. مصرع 15 وإصابة 35 آخرين جراء اندلاع #حريق بملهى ليلي

اندلع حريق كبير في ملهى ليلي مكتظ بالزوار في تايلاند، اليوم الجمعة ، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا، وإصابة 35 آخرين.

وقال مسؤول بالشرطة التايلاندية، الكولونيل ووتيبونغ سومجاي، إن الحريق نشب في ملهى ماونتن بي الليلي في منطقة ساتاهيب في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، وإن المعلومات تفيد حتى الآن بأن جميع الضحايا تايلانديون، وفق ما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية.

وتداولت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت اندلاع الحريق في الملهى الليلي، وخروج العشرات من الشبان إلى الخارج هرعا للنجاة بحياتهم.

وأظهرت اللقطات بعض الأشخاص وهم يعانون من الحرائق على أجزاء من أجسادهم، أثناء خروجهم من الملهى الليلي.