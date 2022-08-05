بـ49 مئوية.. #حفر_الباطن تسجل أعلى درجة حرارة بمدن #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة، حيث تسجل مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ49 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ16 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: حفر الباطن 49 درجة مئوية، ورفحا والاحساء 47، والدمام وعرعر وسكاكا والخرج 46، والرياض وبريدة والقريات 45 مئوية.

والمدينة المنورة والمجمعة 44، وتبوك والدوادمي والعلا وطريف 43، ومكة المكرمة وحائل 42، ووادي الدواسر 40، وجدة وشرورة 38، وينبع 37، وجازان وبيشة والقنفذة 36، ونجران والطائف 33، والباحة 27، وأبها 26 مئوية.

اما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها 16 درجة مئوية، والباحة 17، ونجران والطائف 23، وشرورة 26، والقريات ووادي الدواسر 27، وجازان والدوادمي وطريف 29 مئوية.

ومكة المكرمة وتبوك وحائل 30، وجدة وينبع 31، والمدينة المنورة والرياض والمجمعة والعلا 32، والدمام وبريدة وعرعر والخرج ورفحا والأحساء 33، وسكاكا 34، وحفر الباطن 35 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

وأضاف أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.