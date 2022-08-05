“#الحج”: لا حد أقصى لتكرار أداء #العمرة في العام الواحد للقادمين من الخارج   #عاجل

أوضحت وزارة الحج والعمرة، إنه لا يوجد حد أقصى لتكرار أداء العمرة خلال السنة، بالنسبة للمعتمرين القادمين من الخارج، والذين يمكنهم الدخول والخروج من أي مطار دولي أو إقليمي بالمملكة.

وذكرت وزارة الحج -عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص: «يمكن تكرار العمرة مع دفع قيمة تأشيرة الدخول للمملكة».

وقال السائل في استفساره: كم مرة مسموح لمعتمري الخارج بأداء العمرة في العام الواحد؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الحج، أنه يمكن للمعتمر القادم من الخارج، الدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي في المملكة العربية السعودية، ولا يشترط الدخول من خلال مطار جدة.

وأضافت الوزارة أنه لأداء العمرة يجب إصدار التصريح من تطبيق (اعتمرنا)، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.