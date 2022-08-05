جنوب أفريقيا تسجل أول حالة وفاة بسبب لقاح “#كورونا”  #عاجل

أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا، أنها أقامت - لأول مرة - صلة مباشرة بين وفاة شخص ولقاح "كوفيد-19" من شركة "جونسون آند جونسون"

وأوضحت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا (SAHPRA) في بيان إنها أُبلغت بحالة مميتة لاضطراب عصبي نادر يسمى متلازمة غيلان باريه (GBS) بعد التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" Janssen

وأكدت الرئيس التنفيذي لـSAHPRA، بويتوميلو سيميت-ماكوكوتليلا، إن تقييم السببية، الذي تم إجراؤه في الامتثال الكامل للمنهجية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية (WHO)، خلص إلى أن الحالة كانت بالفعل "حدثا متعلقا بمنتج اللقاح"

وتابعت : "كانت الأحداث التي تم الإبلاغ عنها في متلقي اللقاح متوافقة مع تعريف الحالة لـ GBS ولم يتم تحديد أي سبب آخر محتمل لـ GBS في وقت المرض"

وقال المسؤول إن SAHPRA قيّمت حوالي 160 حالة وفاة منذ بدء حملة التطعيم ضد "كوفيد" في جنوب إفريقيا، لكنها لم تثبت أبدا علاقة سببية بين الوفاة والتطعيم حتى الآن

وأكدت سيميت ماكوكوتليلا أن GBS هو حدث نادر جدا ولكنه شديد يرتبط بإعطاء لقاحات مختلفة وأدوية أخرى ويمكن أيضا أن يحدث بسبب العدوى، مضيفة أن فوائد التطعيم لا تزال تفوق بكثير المخاطر