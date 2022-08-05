وزير الخارجية الأمريكي: #الصين بالغت برد فعلها إزاء زيارة “#بيلوسي” لـ”#تايوان”

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن موقف واشنطن لم يتغير بشأن سياسة «صين واحدة».

وقال بلينكن إن الصين بالغت برد فعلها على زيارة بيلوسي السلمية إلى تايوان، مؤكدًا أن تصرفات بكين تزعزع استقرار المنطقة، حيث أطلقت نحو 12 صاروخًا في أجواء جزيرة تايوان.

وكان البيت الأبيض قد اتهم، أمس الخميس، الصين بالمبالغة في الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقال البيت الأبيض: في بيان صادر عنه، إنه تقرر تأجيل اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات لتهدئة التوتر مع الصين، مشيرًا إلى استمرار بقاء حاملة الطائرات "رونالد ريجان" في بحر الصين الجنوبي لمراقبة الوضع.

وأدان البيت الأبيض مناورات الصين الصاروخية قرب تايوان، مؤكدًا أن إطلاق بكين 11 صاروخًا باليستيًّا حول تايوان يعد عملًا غير مسؤول.

وتوقع البيت الأبيض، استمرار الصين في أفعالها بشأن تايوان، مؤكدًا أن واشنطن ستدعم الدفاع عن تايبيه رغم أننا لا نسعى إلى التصعيد.