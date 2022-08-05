الصين تفرض عقوبات على بيلوسي بعد زيارتها “الاستفزازية” لتايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة: إن بكين قررت فرض عقوبات على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وأفراد أسرتها ردا على ما وصفته بأفعالها "الخبيثة" و "الاستفزازية".

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان "رغم ما أبدته الصين من مخاوف جادة ومعارضة حازمة، أصرت بيلوسي على زيارة تايوان والتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها وانتهاك سياسة صين واحدة وتهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان".