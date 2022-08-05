باكستان.. السيول تودي بحياة 549 شخصا

قالت هيئة حكومية: إن السيول التي تسببت فيها الأمطار الموسمية الغزيرة على نحو غير معتاد أودت بحياة 549 شخصا على الأقل في باكستان خلال الشهر الماضي، وكانت المجتمعات النائية في إقليم بلوخستان الفقير بجنوب غرب البلاد من بين الأكثر تضررا.

وأقامت الهيئات الحكومية والجيش مخيمات إغاثة في المناطق التي ضربتها السيول وعملت على المساعدة في إعادة توطين الأسر وتوفير الغذاء والدواء. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم الجمعة، إنه إلى جانب الوفيات، دمرت السيول أكثر من 46200 منزل.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف خلال زيارته للمناطق المنكوبة "نبذل قصارى جهدنا لتقديم إغاثة واسعة النطاق وإعادة تأهيل ضحايا السيول".

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الشهر الماضي شهد أمطارا كانت الأكثر غزارة خلال ثلاثة عقود، إذ زاد معدل هطول الأمطار بنسبة 133 بالمئة عن المتوسط في الأعوام الثلاثين الماضية. وأفادت الإدارة بأن بلوخستان، المتاخم لإيران وأفغانستان، استقبل 305 بالمئة من الأمطار أكثر من المتوسط السنوي.