بعد اصطدام قطار بمركبتهم.. وفاة مواطن ونجله “4 سنوات” في النمسا #عاجل

توفي مواطن سعودي، يبلغ من العمر 35 عامًا، مع ابنه البالغ من العمر 4 سنوات، بعد اصطدام سيارتهم بقطار، مساء أمس الأول "الأربعاء"، في منطقة سانكت يوهان إم تيرول غرب جنوب النمسا.

وفي تفاصيل الحادث، ذكر مصدر مقرب من العائلة، أن مركبة العائلة علقت على سكة القطار بسبب الازدحام المروري، وكان المواطن معه زوجته وأولاده الثلاثة، ونجح في إخراج زوجته وطفليه من السيارة قبل وصول القطار، وعند عودته لإخراج طفله البالغ من العمر 4 أعوام الذي كان داخل المركبة على مقعد الأطفال، اصطدم القطار بالمركبة، ما أسفر عن وفاة المواطن وطفله.

وتوفي الطفل على الفور، أما الأب فلم تنفع محاولات الأطباء في إنقاذه، نظرًا لجروحه الخطرة، وفارق الحياة أمس الخميس في مستشفى في مدينة إنسبروك.