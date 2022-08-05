استقالة مدير المخابرات اليونانية على خلفية “فضيحة تجسس”

قال مكتب رئيس الوزراء اليوناني اليوم الجمعة: إن مدير جهاز المخابرات تقدم باستقالته بعد تنامي الضغوط على الحكومة للكشف عن مدى استخدام برمجيات التجسس في عمل المخابرات.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن مدير المخابرات باناجيوتيس كونتوليون قدم استقالته "بعد تصرفات خاطئة جرى كشفها خلال إجراءات قانونية للتنصت".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نائبان تحدثا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن كونتوليون اعترف أمام لجنة برلمانية في 29 يوليو تموز بأن جهاز المخابرات التابع له تنصت على ثاناسيس كوكاكيس، وهو صحفي مالي يعمل لصالح شبكة سي.إن.إن اليونان.

وعُقدت جلسة سرية بعد أن قدم زعيم حزب باسوك الاشتراكي المعارض شكوى إلى كبار المدعين بالمحكمة بشأن محاولة للتنصت على هاتفه المحمول باستخدام برنامج تجسس.

وفي بيان منفصل اليوم الجمعة ، قال مكتب رئيس الوزراء إن أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس وهو أمينه العام جريجوريس ديمترياديس استقال من منصبه، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. ويقدم جهاز المخابرات تقاريره إلى مكتب رئيس الوزراء.

وتقول الحكومة إن السلطات اليونانية لا تستخدم برامج التجسس التي يزعم استخدامها في قرصنة هاتف كوكاكيس ولا تتعامل مع الشركات التي تبيعها.