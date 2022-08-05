توزيع 1.277 سلة غذائية في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1.277 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق سوات، وشانغلا، وبونير، ودير العليا في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 8.939 فردًا .

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم .