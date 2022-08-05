استشهاد 8 فلسطينيين “بينهم طفلة” في قصف إسرائيلي على غزة

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد 8، من بينهم طفلة، وإصابة 44، نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة.

وقال مسؤول بحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية، اليوم الجمعة: إن قائدا عسكريا كبيرا بالحركة قُتل في ضربات إسرائيلية على القطاع.

وبينت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الدبابات الإسرائيلية قصفت شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسطه، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع.

فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته ضربت أهدافا في قطاع غزة، بعد أيام من التوتر إثر اعتقال قيادي فلسطيني بارز في حركة الجهاد الإسلامي.

وقال بيان الاحتلال: "نُغير الآن على قطاع غزة، تم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية".

وجاءت الضربات بعد أن ألقت إسرائيل القبض على بسام السعدي، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأغلقت إسرائيل بعد ذلك جميع معابر غزة وبعض الطرق المجاورة خوفا من هجمات انتقامية من الجماعة.