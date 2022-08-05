ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما شجرتين في #الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة، مواطن، ومقيم من الجنسية الصومالية، لقطعهما شجرتين دون ترخيص بمنطقة الرياض.

وأوضحت أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفَين، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.