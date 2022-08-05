بيان ناري من #الاتحاد بعد قرار لجنة #الاحتراف

أعلنت إدارة نادي الاتحاد اتخاذ الخطوات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق النادي ومنسوبيه في مقاضاة جميع من تسبب في الإضرار بالنادي من أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية.

إشارة إلى القرار الصادر من لجنة الاحتراف تجاه النادي ومسؤوليه ولاعبه، فإننا نؤكد للمجتمع الرياضي المهتم بتفاصيل هذه القضبة أن مجلس ادارة النادى بدأ فعليا الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه في مقاضاة جميع من تسبب في الإضرار بنادي الاتحاد من أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية، ونحن على ثقة في أن العدالة ستقول كلمتها في آخر المطاف في هذه القضية، وأن الحكم ما زال حكما ابتدائيا، وسنواصل تحركنا القانـوني فيها لأخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني، مع العلم بأن القضية حاليا منظورة لدى الفيفا بنفس الأطراف والموضوع

والسبب، خصوصا وأنها ذات بعد دولي حتى وإن كانت مسجلة لدى الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه النادي.

ونؤكد بأن ثقتنا كاملة في الجهات الرياضية بالمملكة وعلى رأسها وذارة الرياضة، ومركز التحكيم، واتحاد القدم وجانه، وثقتنا أيضا كاملة ي الجهات الرقابية والقضائية والتنفيذية لإثبات حق نادي الاتحاد، ومعاقبة كل من يقوم بمخالفة النظام العام بالمملكة.