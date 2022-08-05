أمطار على هذه المناطق

أصدرَ المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس - اليوم - في منطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمَّنت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة, تشملُ تأثيراتُها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .

وأوضحَ المركز أنَّ الحالةَ تشملُ المدينةَ المنورة ومحافظاتِ الصويدرة والعُلا والعيص والفريش والمندسة وخيبر ، وتستمرُ حتى الساعة الـ 2 صباحاً.

شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى, والمندق , والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , والأمير مشاري, والثروة الوطني , والمنتزه الوطني, والشكران، والخلب, والفرشة, وشهبة, وطيبة الاسم، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.

هَطَلَتِ - اليوم - أمطارٌ خفيفةٌ إلى متوسطة على منطقة تبوك، شملت مدينةَ تبوك، ومركزَ البديعة سال على إثرها وادي أتانة.

جعلَها اللهُ سُقيَا خيرٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.