خبير طقس يتوقع: حالتان ممطرتان وسيول على هذه المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الصيفية الممطرة، حيث يتوقع حالتين جويتين ممطرتين قادمتين، وجريان سيول، وفقًا للنماذج العددية.

وحول الحالة الصيفية الحالية، قال الحصيني –عبر تويتر- إننا عشنا في هذا الصيف (1443- 1444 هـ) حالتين جويتين، الأولى أثرت على سلطنة عُمان بشكل مباشر ثم اليمن، وكان تأثيرها على جازان وعسير ضعيفًا.

الحالة الثانية كان تأثيرها على سلطنة عُمان والإمارات ثم قطر والبحرين، ثم شرق المملكة ثم الوسطى، مع جنوب غرب المملكة.

وأضاف الحصيني أن الحالة الثانية كان تأثيرها على أجزاء من الشرقية، وكان التأثير الأكبر على جنوبها، بينما كانت تأثيرها على منطقة الرياض متوسطًا بشكل عامّ مع وجود أماكن كانت قوية عليها، مثل أشيقر وثادق وحوطة بني تميم، وأحدثت سيولًا، بعضها كانت قوية، في ما تواجدت سيول متفرقة في عموم منطقة الرياض.

وتابع الحصيني قائلًا: إن الحالة الصيفية الثانية امتدت نواحي أجزاء متفرقة من القصيم، إضافة إلى جنوب حائل، وكانت في المجمل من خفيفة لمتوسطة، وشملت الحالة الثانية أيضًا بشكل عامّ مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وأشار إلى أن الحالة الصيفية كانت جيدة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، إضافة إلى اليمن، حيث شاهدنا سيولًا طيبة، لكن كانت في المجمل أقل من المتوقع، لأن توقعات النماذج العددية وضعت في توقعاتها كميات هائلة بحيث تشكل فيضانات محلية، بينما كانت قوية على سلطنة عُمان وشرق الإمارات.

وأضاف الحصيني أن الحالة الثانية كانت قوية على شرق الطائف، وأفضل من المتوقع، حيث شهد شرق الطائف سحبًا استوائية أحدثت سيولًا قوية، وكذلك كانت الحالة لصيفية الثانية أفضل من المتوقع على المدينة المنورة.