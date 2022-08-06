القوات الأوكرانية تستهدف مدنيي دونيتسك بصواريخ تحمل ألغام “بيتال” المحظورة دوليا

قال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية إن الجيش الأوكراني أطلق صواريخ تحمل ألغام "بيتال" المحظورة دوليا والخطيرة بشكل كبير على المدنيين، على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.

وأضاف بيان صادر عن المقر: "عثر السكان المحليون على العديد من ألغام (بيتال)التي ألقيت أثناء قصف صواريخ MLRS من قبل الجيش الأوكراني".

وتقول المصادر أن اللغم (بيتال) المضاد للأفراد PFM-1 "Petal" يعد شديد الانفجار ومخصص لاستهداف الأشخاص، إذ أنه بمجرد الدوس عليه ينفجر.

وهذه الألغام بالكاد يمكن ملاحظتها، وخطيرة بشكل خاص على السكان المدنيين، لأنه بسبب شكلها غير العادي، لا يمكن للناس التعرف عليها.

يمكن أن تعمل "البتلات" في تلك الألغام أيضا تلقائيا، من التسخين في الشمس.

وتحظر اتفاقية أوتاوا، التي صادقت عليها أوكرانيا في عام 2005، استخدام مثل هذه الألغام. وبالتالي، فإن كييف تنتهك التزاماتها الدولية.