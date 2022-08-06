حفر الباطن الأعلى حرارة بـ49 مئوية.. وطقس شديد الحرارة على الرياض والشرقية والقصيم

قال المركز الوطني للأرصاد ، أن حفر الباطن سجلت أعلى درجة حرارة بـ49 مئوية، لليوم الثاني على التوالي ، وطقس شديد الحرارة على الرياض والشرقية والقصيم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.