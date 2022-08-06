بقعة شمسية ضخمة قد تؤثر على الـ«GPS»

قال رئيس جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، شرف السفياني، إنه متوقع أن تواجه بقعة شمسية كوكب الأرض نهاية هذا الأسبوع، قد تؤدي إلى التأثير على نظام تحديد المواقع العالمي. (GPS)

وأوضح السفياني –عبر تويتر- أنه من المتوقع أن تواجه بقعة شمسية ضخمة على الجانب البعيد من الشمس، كوكب الأرض، في نهاية هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن تضرب كوكبنا بعاصفة مغناطيسية أرضية.

وأضاف رئيس آفاق لعلوم الفلك، أن البقعة الشمسية كبيرة جدًّا، لدرجة أنها تغير طريقة اهتزاز الشمس.

وأشار إلى أنه إذا ألقت البقعة الشمسية رياح البلازما نحو الأرض، فقد تؤدي إلى تعطيل المجال المغناطيسي للأرض، ما يؤثر على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

كما أنه من الممكن أن يؤثر على أقمار الاتصالات التي تدور بالقرب من الأرض، وكذلك أنظمة الملاحة الجوية.