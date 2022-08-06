إيران تسجل أعلى درجات الحرارة بالعالم عند 53 مئوية

تصدرت مدينة عبادان الإيرانية، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر الدكتور عبد الله المسند، خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، على حسابه بموقع “تويتر”، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى العالم، وفقًا لما ذكره موقع “EldoradoWeather” المتخصص.

وقال المسند إن درجة الحرارة بلغت 53 درجة مئوية أي (أعلى من نصف درجة غليان الماء)، وذلك ظهر أمس في عبادان غربي إيران.

وسجلت مدينة عبادان 53 درجة مئوية لتحتل المركز الأول، تلتها مدينة الجهراء الكويتية والتي سجلت 52.8، في حين جاءت منطقة العبدلي بالكويت في المركز الثالث بـ 52.3 درجة مئوية، يليها منطقة الصليبية بالكويت 52.1، ثم مدينة العمارة بالعراق 51.8 درجة مئوية.

الكويت والعراق تسجلان أعلى حرارة

وتضمنت قائمة أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 مدينة عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة لدرجات في العالم، حيث سجلت مدن الكويت والعراق أعلى حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتصدرت الكويت، المركز الأول في الدول التي شهدت مدنها ارتفاعًا في درجات الحرارة، إذ جاء عدد المدن المسجلة في القائمة 8 مدن.