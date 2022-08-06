إيلون ماسك يلمح لإمكانية إتمامه صفقة تويتر

ألمح الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، إلى أنه قد يمضي قدماً في صفقة الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، شريطة أن تقدم الشركة أدلة على صحة حسابات المستخدمين.

وقال ماسك عبر حسابه في "تويتر" إنه يجب أن تكشف الشركة عن طريقة أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية، مضيفاً أنه إذا تبين أن إفصاحات الشركة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بهذا الخصوص "زائفة"، فلا ينبغي أن يمضي في الصفقة.

وكانت شركة تويتر قالت في تصريحات أول أمس (الخميس)، إن مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء المنصة "غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة".

يذكر أن تويتر أقامت دعوى قضائية ضد إيلون ماسك في المحاكم الأمريكية بسبب تخليه عن صفقة الاستحواذ على الشركة والتي قدرت قيمتها بـ44 مليار دولار، وطالبته بدفع تعويض قدره مليار دولار عن الخسائر التي تعرضت لها بسبب قرار الانسحاب.