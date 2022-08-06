وكالة الطاقة الذرية تحذر من كارثة نووية بمحطة زابوريجيا

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، من وجود خطر حقيقي لحدوث كارثة نووية في محطة "زابوريجيا" تهدد أوكرانيا والعالم كله.

وأشار رئيس الوكالة رافايل جروسي إلى أن العمل العسكري الذي يهدد سلامة "زابوريجيا" أمر غير مقبول ويجب تجنبه بأي ثمن.

يأتي ذلك بعد توقف أحد المفاعلات النووية بمحطة زابوريجيا الأوكرانية والتي تخضع لسيطرة موسكو منذ الغزو، السبت، حسب الشركة الأوكرانية للطاقة النووية.

واتهمت أوكرانيا روسيا بشن ضربات قرب المفاعل المركزي، في حين أكد الجيش الروسي أن القوات الأوكرانية هي مصدر الضربات التي تسببت في اندلاع حريق تم إخماده لاحقا.