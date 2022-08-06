أردوغان: اقترحت على بوتين عقد لقاء مع زيلينسكي في تركيا لحل الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا.

وأضاف أردوغان للصحافيين على متن الطائرة بعد عودته من سوتشي عقب عقده لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:"على الرغم من الصعوبات، أعتقد اعتقادا راسخا أيضا أنه سيتم حل الأزمة الأوكرانية على طاولة المفاوضات. لقد ذكّرت السيد بوتين مرة أخرى بأنه يمكننا عقد اجتماع له مع السيد زيلينسكي. وسنواصل تطوير حوارنا مع روسيا في جميع المجالات للمساهمة في السلام الإقليمي والعالمي".