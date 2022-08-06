أمطار على هذه المناطق

شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مع إنعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى , والمندق , والعقيق , والمخواة , وقلوة , والحجرة ,وغامد الزناد , والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , والأمير مشاري , والثروة الوطني , والمنتزه الوطني , والشكران ، والخلب, والفرشة, وشهبة, وطيبة الأسم، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وإرتوتْ الأرضُ.