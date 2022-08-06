الأخبار المحلية

إمارة #مكة: إغلاق طريق #حضن وتحويل مرتاديه للطرق البديلة بسبب الأمطار

6 أغسطس 2022 · < 1 minute

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إغلاق طريق حضن وتحويل مرتاديه للطرق البديلة بسبب الأمطار.