ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة إلى 24 شهيداً و 203 جرحى

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الغاشم المتواصل على قطاع غزة منذ أمس إلى 24 شهيداً، و203 جرحى.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن من بين الشهداء 6 أطفال وامرأتين، مشيرةً إلى استشهاد 9 مواطنين فلسطنيين خلال الساعات الأخيرة.

واعتدى الاحتلال بصاروخين على الأقل على عدد من الفلسطينيين وسط مخيم جباليا، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين.

وفي محافظة رفح، قصفت طائرات استطلاع منزلاً غربي المحافظة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم رفح جنوب القطاع ليستشهد فلسطينياً ويصاب أربعين آخرين بجروح.

ويتعرض قطاع غزة منذ يوم أمس إلى عدوان متواصل من قبل الاحتلال، حيث استمرت الاعتداءات على مناطق متفرقة من القطاع استهدفت المواطنين والأراضي الزراعية، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلاً عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.