إزالة 163 سيارة تالفة ورفع أكثر من 97 ألف مكعب من مخلفات البناء في جازان

كثّفت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الأعمال التي قامت بها الأمانة خلال شهر يوليو الماضي شملت إزالة 97,046 مترًا مكعبًا من مخلّفات البناء والهدم، ومعالجة 2500 متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 163 سيارة تالفة مهملة، ومعالجة 3,799 حاوية من حاويات النظافة، إضافة لدهان 12,872 مترًا طوليًا من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق، وإزالة وتحسين مظهر 834 من حواجز الحفريات، ومعالجة 21,372 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وكذلك صيانة 1800 عمود وفانوس إنارة، وإصلاح 5,988 مترًا مربعًا من إنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.