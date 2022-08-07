قريب المواطن المتوفي وابنه الصغير في النمسا يكشف سبب وقوع الحادث #عاجل

كشف حسين الحسنية تفاصيل وفاة ابن عمه المعلم عبدالإله الحسنية خلال زيارته للنمسا في حادث مروري مع ابنه عبد العزيز البالغ من العمر 4 سنوات.

وقال، إن ابن عمه عبد الإله قد توجه للنمسا في زيارة سياحية، ولم يتوقع أحد من الأسرة أن تكون هذه النهاية المأساوية – وفقاً لـ"العربية".

وأشار إلى أن سبب الحادث يعود لاصطدام القطار بسيارة ابن عمه بعد أن علقت على سكة القطار بسبب الازدحام المروري، وكان إلى جانبه زوجته وأولاده الثلاثة، الابن 11 سنة وابنته 7 سنوات والابن الثاني 4 سنوات.

ولفت إلى أن ابن عمه الراحل تمكن من إخراج جميع أفراد الأسرة من السيارة وأثناء إخراجه ابنه الأصغر صدمهما القطار ما أدى لوفاتهما.

وأضاف، أن زوجة الفقيد وابناؤها قد وصلوا إلى مدينة خميس مشيط وأنه سيتم استلام جثمان ابن عمه وابنه الصغير خلال الأيام القادمة.