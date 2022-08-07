تعرف على أبرز مخالفات المنشآت المقدمة للتبغ في الرياض

حدّدت أمانة منطقة الرياض أبرز المخالفات التي يرصدها المراقبون خلال زياراتهم للمنشآت المقدمة لمنتجات التبغ.

وتضمنت المخالفات المرصودة ممارسة تقديم منتجات التبغ دون الحصول على تصريح أو بتصريح غير سارٍ، وعدم احتساب رسم تقديم منتجات التبغ لجميع المبيعات، وعدم الالتزام بتقديم الإفصاح للمبيعات الشهرية لمنتجات التبغ وسداد ما يترتب عليها من رسوم مستحقة، وعدم تحديد نسبة الرسم لمنتجات التبغ، وإضافته كبند مستقل في فاتورة العميل، مشيرة إلى أن كل هذه المخالفات تعرّض للعقوبات المنصوص عليها نظامياً.

وتستهدف جولات المراقبين والعقوبات رفع نسبة الامتثال للمنشآت التجارية للضوابط والاشتراطات البلدية.