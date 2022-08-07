بـ48 مئوية.. #حفر_الباطن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية، بينما سجلت مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.