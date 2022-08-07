إصابات كورونا حول العالم إلى 584 مليونا

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم، ارتفعت إلى 583 مليونا و31 ألفا و596 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، يوم السبت، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و416 ألفا و288 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 91.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.1 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.9 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و32 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ679 ألفا و536 حالة وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و600 وفاة.