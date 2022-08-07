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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن توفّر #وظائف_شاغرة

متابعات الوئام
7 أغسطس 2022 · < 1 minute

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 

المسميات الوظيفية:

أخصائي مزايا وتعويضات.

مفتش سلامة.

محلل / مبرمج.

إداري قاعدة بيانات.

إداري عقود ثاني.

مندوب مشتريات ثاني.

أمين مكتبة.

مساعد أمين مكتبة.

مشغل رسومات أول.

أخصائية تمريض.

محاضر في علم التشريح.

أخصائي فني أول.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح حالياً على موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).