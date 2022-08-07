ارتفاع القروض الممنوحة من البنوك للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى 2308 مليارات ريال

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 14% بنهاية شهر يونيو 2022، لتصل إلى 2308 مليارات ريال مقارنة بنحو 2022 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021.

ووفقًا لـ "ساما" فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يونيو 2022 لتصل إلى 2206 مليارات ريال وذلك بارتفاع قدره 14%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 102.1 مليار ريال بنهاية شهر يونيو الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.