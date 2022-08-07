موسكو تسجل درجات حرارة عالية غير معهودة

أعلن كبير الخبراء لمركز "فوبوس" للأرصاد الجوية في موسكو، يفغيني تيشكوفيتس، أن يوم 6 أغسطس الجاري أصبح ثاني أكثر الأيام حرارة بموسكو في الصيف الجاري.

وأشار إلى أن يوم أمس السبت كان يتميز في الجزء الأوروبي من روسيا بالحرارة غير التقليدية، حيث تم تسجيل درجة حرارة قياسية، وذلك لأول مرة منذ عام 2010.

وأوضح : "في موسكو، في محطة الأرصاد الجوية... أظهرت أعمدة موازين درجة الحرارة 31.7 درجة... وهذا ثاني أكثر الأيام حرارة في الموسم الجاري. وكان الجو أكثر سخونة في 11 يوليو الماضي فقط، عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى 32.8 درجة".

وتابع الخبير أنه بالنسبة إلى 6 أغسطس 2022 كانت هذه الأرقام هي النتيجة الثانية خلال السنوات الـ74 الأخيرة، في حين تعود النتيجة الأولى إلى عام 2010 ، عندما تم تسجيل الرقم القياسي في مثل هذا اليوم ولشهر أغسطس كله، فارتفعت درجة الحرارة آنذاك إلى 37.3 درجة.