إخلاء مواطن بعد تعرضه لإصابة في إحدى أسواق تايلاند

يصل عبد العزيز بن أحمد ناصر الحازمي اليوم إلى المملكة لاستكمال علاجه وذلك بعد تعرضه للإصابة إثر سقوطه في حفرة في مدينة بوكت

وقامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل المواطن عبد العزيز بن أحمد ناصر الحازمي من تايلاند إلى المملكة، وذلك بمتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر آل سعود ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وسيصل الحازمي ظهر اليوم الأحد إلى المملكة لاستكمال علاجه، وذلك بعد تعرضه للإصابة إثر سقوطه في حفرة في مدينة بوكت بدولة تايلاند في 6 يوليو الماضي. من جانبه، أوضح أسامة الحازمي، شقيق الشاب، إن أخاه الذي ذهب إلى تايلاند بغرض السياحة كان يتمشى برفقة أصدقائه على الطريق بجوار أحد المولات ليشهدوا هطول أمطار غزيرة، وحين حاول البحث عن موقع للاحتماء من المطر سقط في حفرة تهوية قريبة من المواقف التابعة للمول كانت مغطاة بمواسير من الألمنيوم. وأضاف أن أخاه أُصيب بكسر مضاعف في يده، وأربعة كسور في ضلوعه وكسر في الفك، وتسرب دم إلى دماغه كما يعاني من تشنجات، مبيناً أنه ما زال في العناية المركزة.