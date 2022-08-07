الأهلي المصري وراء غياب مصطفى فتحي عن معسكر التعاون

كشفت تقارير صحفية السبب الحقيقى وراء غياب مصطفى فتحي لاعب نادى التعاون عن معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد بالدوري السعودى للمحترفين.

وقالت صحيفة "المدينة" السعودية، إن جماهير التعاون تتساءل عن غياب مصطفى فتحى طوال الفترة الماضية فى ظل الصمت الشديد من جانب إدارة النادى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى وقت يردد البعض أخباراً تفيد بأن اللاعب متمسك بعرض الانتقال لصفوف الأهلي المصري، إذ يسعى فريق الأهلي إلى لملمة أوراقه وإعادة تماسك الفريق بالتعاقد مع عدد من اللاعبين وفى مقدمتهم مصطفى فتحى.

وأضافت الصحيفة أن انتقال فتحى لصفوف الأهلى المصري يواجه عقبات كبيرة، أهمها تمسك فريقه التعاون به، لاسيما أنه كان أحد نجوم الفريق على الرغم من أن الفريق لم يضمن البقاء إلا بعد آخر لقاء له حيث تعادل مع فريق ضمك.