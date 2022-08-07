حاولتا إنقاذ فتاتين.. غرق طبيبة وزميلتها في جدة

توفيت اختصاصية نساء وتوليد وعقم، وإحدى صديقاتها، غرقًا، أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق، عصر أمس السبت في محافظة جدة، وذلك في موقف بطولي ونهاية محزنة.

ونعى عدد من الأطباء والمختصون الدكتورة عفاف فلمبان، وصديقتها لينا طه، لافتين إلى أنها عُرفت بمهارتها الطبية وعلو أخلاقها، وحسن تعاملها مع مرضاها ومع زملائها، وأنها كانت بلسما لكل من يعرفها.

وغردت الدكتورة سامية فلمبان قائلة: "فاجعة أليمة تركت ألماً عميقاً بوفاة زميلة طبيبة نساء وتوليد وعقم دكتورة عفاف فلمبان تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها جعل الله الفردوس الأعلى مستقراً لها فقد توفيت غرقاً يوم أمس وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله وتغمدها بواسع رضوانه".